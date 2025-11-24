Минпромторг займется кибербезопасностью автомобилей

Минпромторг займётся кибербезопасностью автомобилей . В министерстве промышленности и торговли России планируют создать центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий хакерских атак на «подключённые» транспортные средства. Над необходимостью появления нового ведомства задумался министр Антон Алиханов, который и дал соответствующее поручение.

© Quto.ru

На первом этапе центр будет работать в экспериментальном режиме, а работать ведомство будет в сотрудничестве с ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю).

Главной задачей его сотрудников станет поиск уязвимостей в автомобильном софте, сбор телематики о работе электронных комплектующих, проведение тестов на кибербезопасность, а также распознавание возможных угроз и проработка вариантов защиты.

На первом этапе специалисты будут работать с прототипами беспилотных грузовиков и машинами для перевозки опасных грузов, а также электробусами и автомобилями госслужащих.

По предварительным данным, по завершении пилотного проекта будет подготовлен список документов и технических поправок, направленных на повышение защиты транспортных средств от внешнего вмешательства.