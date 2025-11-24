С начала ноября ввоз автомобилей в РФ через Дальний Восток подскочил в 4 раза

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала в ноябре 2025 года четырехкратный рост ввоза автомобилей в Россию через Уссурийскую таможню на Дальнем Востоке.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«За 20 дней ноября уссурийские таможенники оформили 8800 автомобилей для личного пользования. Это в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 2,6 раза больше, чем за весь ноябрь 2024 года», — отмечается в сообщении.

В связи с наплывом иномарок, ввозимых в страну перед изменением правил начисления утильсбора, таможенники провели совещание с представителями бизнеса и обсудили конкретные шаги по ускорению процесса оформления машин: в том числе расширение складов временного хранения и открытие новых. Также особый акцент был сделан на соблюдении порядка декларирования автомобилей, ввозимых гражданами для личного пользования.