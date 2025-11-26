Дороже сразу на 350 тысяч: Jetour Dashing прошел корректировку комплектаций

Марка Jetour исключила из списка комплектаций две версии - Comfort и Comfort Plus, сообщает портал "Автоновости дня". Это фактически увеличило начальную стоимость популярного кроссовера на 350 000 рублей.

Если раньше "входная" цена составляла 2,49 млн рублей, то теперь начальная версия - Dashing Elite - стоит минимум 2,84 млн рублей. В этой комплектации Jetour Dashing предложен с мотором 1,5 литра мощностью 147 л.с., 6-ступенчатым "роботом" и передним приводом.

Причины ревизии списка доступных версий исполнения не уточняются, но можно предположить, что россияне просто-напросто выкупили все доступные автомобили. Под конец года дилеры решили не заказывать новую поставку, потому что фактически через 1,5 месяца кроссоверы станут прошлогодними.

Также переднеприводный Dashing можно купить с двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой: цена - от 3,19 млн рублей. Стоимость полноприводных версий с мотором 1,6 литра (186 л.с.) в паре с классическим 8-диапазонным "автоматом" начинается от 3,65 млн рублей без учета акций и скидок.