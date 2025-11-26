В России выставили на продажу почти новый ВАЗ-21099

В очередной раз "Российской газете" в ходе изучения автомобильных агрегаторов удалось отыскать интересную "капсулу времени" - владелец из Курской области выставил на продажу практически новый ВАЗ-21099 2003 года. На одометре застыл мизерный пробег в 7000 км, и, судя по фотографиям из карточки объявления, он не вызывает сомнений.

Привлекает внимание не только сохранность "Лады", но и весьма доступная цена. В отличие от большинства экземпляров в подобном состоянии, стоимость которых находится на отметке от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, хозяин из Железногорска просит за машину всего 300 000 рублей.

Кузов "девяносто девятой" окрашен в серебристую эмаль и смотрится безупречно. Нет вопросов и к интерьеру седана - все пластиковые элементы находятся на своих местах и не имеют следов эксплуатации. Моторный отсек также выглядит безукоризненно, создавая впечатление, будто только вчера автомобиль покинул стены дилерского центра.

Под капотом машины расположен инжекторный 1,5-литровый 78-сильный силовой агрегат. В тандеме с ним призвана трудиться 5-ступенчатая механическая трансмиссия. Привод - передний.

Учитывая тот факт, что живых машин этой модели осталось не так и много, она может стать отличным дополнением чьей-то частной коллекции или даже музея.

