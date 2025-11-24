В Петербурге хотят смягчить правила оплаты парковки

Срок оплаты парковки в Санкт-Петербурге могут увеличить с 15 минут до конца суток. Соответствующий законопроект обсуждался на профильной комиссии в заксобрании.

Как сообщает kp.ru, депутаты объяснили необходимость в увеличении срока оплаты парковки тем, что из-за нестабильной работы мобильного интернета петербуржцы могут просто не успеть рассчитываться за парковку за отведённый срок.

Кроме того, по данным издания, на комиссии обсуждался второй законопроект, касающийся штрафов за неоплату парковки. Депутаты предложили ввести скидки, аналогичные тем, которые применяются в случае с федеральными дорожными штрафами.

