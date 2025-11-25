В качестве такси разрешат иномарки

Некоторым таксистам в регионах не понадобится обновлять и менять личные машины, если они не будут соответствовать требованиям к локализации, прописанным в новом законе. Правительство поддержало законопроект, который устанавливает квоту на нелокализованные автомобили в реестре таких машин. И эта квота - 25%.

Напомним, что с 1 марта у нас вступает в силу новый закон, который устанавливает требования к автомобилям такси по локализации. По сути, с шашечками на дороги смогут выезжать только машины, произведенные в России. Но до 1 марта время есть, и поэтому группа депутатов попыталась скорректировать закон и предложить в него поправки. А именно: разрешить тем, кто таксует на своих личных автомобилях, оставаться таксистами. Независимо от того, какой сборки у них автомобили и сколько в них российских деталей.

И это актуально. Ведь таксопарки, которые могут обеспечить себя и своих водителей машинами, соответствующими требованиям, есть только в крупных городах. А что делать в регионах? Там, где автобус ходит три раза в сутки? Как добираться до места назначения? Только такси. И не из таксопарка, а частники, которые, как правило, подрабатывают таким образом.

В поправках предложено ввести квоту: 25% на авто не нашей сборки. Правительство проект поддержало. Но указало на необходимость прописать критерии установления квот и уточнить понятия "региональная квота" и "нераспределенный объем квот".

По словам руководителя Центра компетенций Международного Евразийского форума такси Станислава Швагеруса, нужно вводить отдельные квоты для участников СВО. Человек возвращается с фронта. Ему надо жить, зарабатывать. У него есть автомобиль не отечественной сборки. Но официально стать таксистом он не может, поскольку машину не внесут в реестр. Кроме того, 25% - четверть машин на регион. Очевидно, что эта доля будет выбрана сразу. Что делать остальным? Ждать, когда какая-нибудь машина выкатится из реестра?

Национальный совет такси поддерживает введение таких адаптационных мер, как квота на нелокализованные автомобили самозанятых водителей. Эта категория перевозчиков не располагает необходимой суммой в размере около 2 миллионов рублей для покупки нового автомобиля, соответствующего требованиям локализации. Поэтому нужно сохранить возможность для входа в отрасль самозанятых водителей. И еще дать всем перевозчикам право выбора по модельному ряду и включить в список разрешенных к использованию в такси всех выпускаемых в России моделей авто.