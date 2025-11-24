Обновленный Ford Mondeo получил внешность "под классику" и стал мощнее

Ford Mondeo пережил плановое обновление и впервые показался публике на автосалоне в Гуанчжоу. Нигде, кроме как в КНР, культовая модель не представлена.

Основные перемены пришлись на переднюю часть авто: Mondeo отказался от модной двухъярусной оптики и вернул себе более традиционные фары. Решетка стала крупнее, снизу бампера появилась заметная черная вставка.

Профиль остался прежним, но сзади появились фонари с новым узором и переработанный бампер.

Салон в целом знакомый, но с апгрейдами по технике. Огромный 27-дюймовый экран сохранился, однако теперь мультимедиа работает на более производительном чипе Snapdragon 8155, а голосовой помощник умеет больше и понимает сложные команды.

Центральная консоль переработана: появилась широкая площадка для беспроводной зарядки сразу двух смартфонов, а у подстаканников нет больше шторки.

По технике обновленного Ford Mondeo пока неизвестно ничего, кроме того, что двухлитровый турбомотор выдает теперь 261 л.с. и 408 Нм - плюс 7 сил и 15 Нм к прежним значениям. Коробка та же: 8-ступенчатый автомат.

Не исключено, что в гамме останутся доступные предшественнику 1.5-литровый турбо (190 л.с.), гибрид на его основе (208 л.с.) и два гибридных варианта с мотором 2.0 EcoBoost (до 308 л.с.) - все с передним приводом и вариатором.

Цены и сроки старта продаж объявят позже. Производство, как и прежде, будет налажено на совместном предприятии Changan-Ford.