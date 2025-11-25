Названо число официально представленных автобрендов из КНР в России

Эксперты раскрыли масштабы китайской экспансии на российский авторынок. Аналитики констатируют снижение продаж автомобилей из Китая, однако говорить, что российский рынок теряет кого-то из игроков последних лет, нельзя. По данным крупнейшего дилера страны, компании «Рольф», на ноябрь 2025 года количество автобрендов из Китая, которые представлены у нас официально, достигло 38.

© Quto.ru

При этом общая картина выглядит ещё масштабнее. Специалисты подсчитали, что по всей стране сейчас можно встретить новые автомобили более чем 60 различных марок, произведённых в КНР. Разница между этими цифрами объясняется просто: не у каждой компании есть официальное представительство в России, что для автовладельца несёт определённые риски.

Прежде всего, на такие машины не распространяется гарантия самого производителя, а запасные части для них поставляются через схему параллельного импорта. Дилерский центр может взять на себя сервисные обязательства и предложить собственную гарантию, но официальных обещаний от бренда-изготовителя в этом случае не существует.

Яркий пример — популярные у российских автолюбителей модели LiXiang и Zeekr, которые до сих пор не входят в перечень официально представленных марок.

В «Рольфе» также отметили устойчивую тенденцию роста числа китайских производителей в России. Это происходит как за счёт выхода на рынок самостоятельных брендов, так и благодаря появлению новых, более узконаправленных суббрендов, которые создаются специально для реализации на российском рынке.