Введут ли в России балльную систему для нарушителей ПДД

Соцсети вновь заполонили публикации с неожиданной новостью - якобы правительство готовит серьезные поправки, которые введут в России балльную систему для нарушителей Правил дорожного движения. Собрал некоторое количество нарушений, набрал определенную сумму баллов - и лишаешься права управления.

Авторы интернет-постов, как обычно бывает в таких случаях, ссылаются на некие неназванные "хорошо осведомленные" источники. По их данным, аналитические проверки показали, что традиционные денежные штрафы уже не работают. Особенно в отношении обеспеченных водителей - даже самые крупные суммы для них не являются фактором сдерживания. В отчетах фиксируются случаи, когда люди допускают десятки нарушений в год и продолжают ездить без ограничений.

Новая система будет устроена иначе. За каждое нарушение водитель будет получать не только денежный штраф, но и списание определенного количества баллов. После исчерпания лимита гражданин автоматически лишается права управления транспортом. Причем после лишения водителю, якобы, потребуется с нуля проходить процедуру получения прав: обучение в автошколе, медкомиссия, теория, практика, экзамены в ГИБДД.

Экономический эффект уже предварительно рассчитан: ожидается рост поступлений в бюджет за счет госпошлин, медицинских справок, пересдач экзаменов, а также существенное увеличение нагрузки на автошколы, что создаст дополнительный рынок для образовательных услуг.

Идея не нова. И не раз уже обсуждалась на самых высоких уровнях. Однако до сих пор так и не была воплощена в жизнь. Хотя даже законопроекты соответствующие вносились в Госдуму.

Но для начала напомним, что во многих странах она работает. Например, в Германии. Там, правда, не набирают баллы, а списывают пункты. Лишиться прав на год можно, набрав 18 пунктов за год. Например, за превышение скорости на 21-25 км/час - 1 пункт. На 26-30 км/час - 3 пункта. За проезд на красный свет - 3 пункта. Непредоставление преимущества пешеходу на переходе - 4 пункта. Обгон справа - 3 пункта.

В Советском союзе система была строже. За любое нарушение на дороге можно было получить прокол в правах. Три прокола - лишение прав. Поэтому и пошла манера договариваться с гаишниками на месте. Кому захочется получить прокол? Позже от проколов отказались. Появились баллы. Во временное удостоверение (зеленая картонка, которая прилагалась к правам) указывали совершенное нарушение и вписывали количество баллов за него. После набора 15 баллов - лишение прав.

Но позже и от этого отказались. В 2013 году был внесен в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, который возрождал систему баллов за наиболее серьезные нарушения. Однако так и не был принят. В 2016 году был внесен новый законопроект, который предполагал наказание в виде лишения за систематическое нарушение правил. Причем, по сути, он был ближе к советской истории: четвертое нарушение в течение года - лишение прав. Но и от него отказались.

А причина отказа - одна. Нельзя дважды наказать человека за одно и тоже нарушение. С такой позицией всегда выступал Верховный суд. И МВД всегда эту позицию поддерживало. И поддерживает до сих пор. Поэтому пока никто никакой балльной системы в России вводить не собирается.

Откуда взялись эти слухи? Вероятно, кто-то узнал, что в Грузии повышаются штрафы и увеличиваются баллы за некоторые нарушения правил дорожного движения. И просто скопировали эту историю на Россию, что называется, "ради хайпа".