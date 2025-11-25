Две трети таксистов решили не покупать российские машины

Обновлять таксопарки в связи с законом о локализации автомобилей такси не намерены две трети (66 процентов) российских перевозчиков. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального совета такси (НСТ), на которые ссылается Forbes.

Участники рынка указывают, что не рассматривают покупку признанных отечественными машин из-за их низкой окупаемости, высокой стоимости и нежелания пассажиров пользоваться ими. При этом 30 процентов респондентов указали, что думают об остановке работы.

Не намерены строить планы по поводу будущего 40 процентов участников опроса. Они предпочитают подождать момента, когда станет известен полный перечень разрешенных к использованию в такси моделей.

Еще 30 процентов согласны работать до тех пор, пока не закончится срок действия текущих лизинговых договоров. После этого легально использовать машины для перевозки пассажиров будет невозможно.

По оценке НСТ, у 72 процентов участников исследования более половины имеющихся автомобилей не удовлетворяют требованиям закона о локализации. Две трети опрошенных указали, что на обновление автопарка им нужно до 50 миллионов рублей, 23 процента говорят о сумме в диапазоне 50-100 миллионов рублей, а 10 процентам нужно более 100 миллионов. Таких средств у бизнеса попросту нет и взять их негде.

Исполнительный директор НСТ Наталия Лозинская указала, что в отрасли растет пессимизм. Все больше компаний понимают, что им придется уйти с рынка.

Она считает, что смягчить удар можно было бы принятием поправки о 25-процентной квоте нелокализованных автомобилей самозанятых водителей, которую сейчас обсуждают в Госдуме. По предварительным данным, инициативу уже поддержало правительство.

Минусом такого шага станет снижение потенциального спроса на автомобили «АвтоВАЗа», который сталкивается с переполнением складов и невозможностью повысить продажи.