Не так и дорого: в РФ продают минивэн Sollers SP7 за 5 млн

Компания Sollers объявила о начале продаж полноразмерного семиместного минивэна SP7. Модель произведена на заводе в Елабуге и рассчитана как на семейных покупателей, так и на коммерческое использование - в такси или в качестве представительского транспорта.

Минивэн оснащен 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 237 л.с. и 8-ступенчатым классическим "автоматом".

Цена Sollers SP7 стартует от 4 990 000 рублей, при покупке в лизинг или по программе трейд-ин предоставляется скидка 300 000 рублей.

Для сравнения, минивэн 231-сильный GAC M8 на "автомате" в России стоит 6-7,5 млн рублей (без акций).

В комплектацию Sollers SP7 входит комплекс активной и пассивной безопасности: ABS+EBD, ESC, восемь подушек, экстренное торможение, контроль слепых зон, камеры кругового обзора, система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, помощь при спуске и подъеме, распознавание дорожных знаков.

Также в оснащении есть LED-оптика, электропривод наружных зеркал, бесключевой доступ, подогрев стекол, передние и задние парковочные датчики и колеса с 18-дюймовыми литыми дисками.

Салон имеет кожаную отделку, электроприводы и вентиляцию кресел первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей, багажника и люка, беспроводную зарядку.

Пассажиры второго ряда получают раздельные кресла с функцией массажа. Для мультимедиа предусмотрены 12,3-дюймовая цифровая панель и сенсорный дисплей, 12 динамиков и разъемы USB и Type-C.

Заводская гарантия на Sollers SP7 составляет 5 лет или 150 000 км пробега. Производство осуществляется в Елабуге.