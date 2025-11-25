Перезапуск завода в Шушарах может вдохнуть жизнь в петербургский автопром

Открытие законсервированного в 2015 году автомобильного завода в Пушкинском районе Северной столицы благотворно повлияет на автомобильную отрасль и оживит авторынок петербургского региона. Однако ждать от нового завода моделей-хитов пока не приходится.

Старт производства легковых автомобилей на бывшем заводе корпорации General Motors в Петербурге ожидается в начале 2026 года. По данным ТАСС, перезапуск автопредприятия осуществит компания "АГМ", входящая в "АГР холдинг". Именно он владеет самым крупным в Петербурге бывшим автозаводом Hyundai - ныне это "Автомобильный завод "АГР", выпускающий машины под маркой Solaris (клоны выпускавшихся здесь до 2022 года автомобилей под брендом Hyundai).

Спустя пять лет после ухода GM из России завод в Шушарах на некоторое время также перешел во владение южнокорейского концерна. Там планировали выпускать внедорожники Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Но приспособить завод для своих нужд до наступления эпохи антироссийских санкций азиатские владельцы не успели и расстались с этой производственной площадкой.

Теперь же российские хозяева уже в первый год "второй жизни" предприятия собираются выпускать, как заявляется, "тысячи и десятки тысяч автомобилей". Более того, вокруг автозавода, на площадке "Шушары" петербургской особой экономической зоны (ОЭЗ), планируется сформировать новый автомобильный кластер, в котором появится свой научно-производственный центр. В целом в проект в ближайшие 15 лет намерены вложить более 46 миллиардов рублей.

Сторонних наблюдателей, к которым относится большинство автомобилистов, больше всего интересует не размер инвестиций, а марка и технические характеристики автомобилей, которые будут сходить с конвейера. Судя по неофициальной информации в СМИ, с помощью некоего восточного (читай - китайского) партнера автозавод в Шушарах будет выпускать несколько моделей седанов и кроссоверов с приличной степенью локализации, чтобы иметь право претендовать на налоговые льготы. Но точные параметры продукции станут известны позже.

- Сейчас в России коммерчески успешным может быть массовый автомобиль с внятными техническими характеристиками, удобными эргономикой салона и управлением различными функциями, который будет к тому же доступен по цене. Если это кроссовер, то доступная цена - около двух миллионов рублей, если седан - на 10-15 процентов ниже, - заявил "Российской газете" автомобильный эксперт Денис Гаврилов, автор telegram-канала AutoRun SPb.

Такие автомобили смогут на начальном этапе обеспечить приемлемую загрузку производственных мощностей завода, рассчитанных на выпуск 230 тысяч автомобилей в год. При этом у бренда, под крылом которого перезапустят завод, должны быть понятные история и перспектива развития, что поможет сформировать доверие к нему со стороны российских покупателей.

Если же собственник решит выпускать на бывшем заводе GM автомобили премиум-сегмента, то объемы производства могут балансировать в пределах 5-10 тысяч машин в год, что для такой крупной площадки просто несерьезно, отмечает Гаврилов.

Многие автомобилисты еще помнят, что до закрытия завода GM выпускавшийся там автомобиль C-класса Chevrolet Cruze (в кузовах седан и хетчбэк) был одним из безусловных хитов петербургского автопрома (наряду с Ford Focus и Hyundai Solaris), пользовался устойчивым спросом в городе и стране. Может ли обновленный завод в той или иной форме повторить былой опыт? Время для ответа на этот вопрос еще не пришло. К тому же предпочтения российского авторынка за десять лет существенно поменялись. Тогда на нем господствовали седаны, сегодня - кроссоверы.

Однако ниша седанов, хотя и не так сильно развита, как раньше, по-прежнему остается привлекательной. Особенно в свете новых требований к локализации автомобилей, используемых в такси. По мнению Дениса Гаврилова, при соблюдении условий, упомянутых выше, успех нового петербургского седана может быть вполне реален. Но ему придется всерьез конкурировать с моделями LADA, у которых в этом сегменте сильные позиции.

В то же время появление нового автопроизводителя в Петербурге - во всяком случае в первое время - не приведет к качественным изменениям на авторынке города. Появление двух-трех новых моделей, с учетом и без того большого объема предложения, погоды не сделает. Но более точный прогноз станет возможен только после того, как эти модели будут представлены.

"Не уверен, что сам завод с первого же дня запустит высокотехнологичное производство. Скорее, запуск завода может способствовать развитию в регионе предприятий, производящих автокомплектующие. Но для коммерческого успеха последних важен объем производства конечного продукта, то есть как минимум 50 тысяч автомобилей в год", - объясняет Денис Гаврилов.

В этом ракурсе особую ценность приобретает перспектива создания на базе предприятия нового автокластера. Поскольку загрузить завод на его проектную мощность сегодня совершенно нереально, часть производственных помещений вполне можно использовать под размещение производителей комплектующих. По мнению собеседника "РГ", заводу в Шушарах нужен свой парк поставщиков, по примеру завода Hyundai на севере города, а также собственный центр исследований и разработок. Может пригодиться и опыт более близких соседей.

"Например, ранее у завода Toyota в тех же Шушарах чуть ли не за стеной располагался собственный производитель автомобильных кресел. И это было очень удобно в части логистики и различных производственных процессов", - отмечает Денис Гаврилов.

Добавим, что проекту перезапуска автомобильного завода обещано содействие региональных властей. В случае успешной реализации намеченных планов завод в Шушарах может стать одним из крупнейших в Северо-Западном регионе.