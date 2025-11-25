Tenet впервые вошел в «тройку» лидеров российского авторынка

Россияне активно приобретают две модели Tenet. Аналитики сообщили об изменениях на российском рынке новых легковых автомобилей. Так, на прошлой, 47-й неделе года, отечественная марка Tenet показала успешный результат. За период с 17 по 23 ноября дилеры реализовали 2 355 машин этого бренда, что впервые позволило ему подняться на третью строчку в еженедельном рейтинге.

Лидерство всё ещё за другой российской маркой —Lada, которая за это же время продала 6 246 новых автомобилей. Звание самого популярного иностранного бренда в нашей стране удерживает китайский Haval с результатом в 3 891 проданную единицу.

Следом за ним расположился Tenet, которому удалось опередить другого китайского конкурента — Geely, нашедшего владельцев для 2 085 машин. Замыкает «пятёрку» белорусский Belgee, реализовавший 1 814 автомобилей.

В «десятку» наиболее востребованных марок также вошли китайский Changan (1 254 единицы), японская Toyota (990), российский Solaris (888), а также китайские Chery и Jetour с результатами в 689 и 553 автомобиля соответственно.

Эксперты отмечают устойчивый спрос на кроссоверы Tenet. Модели T4 и T7 уже вторую неделю подряд не покидают список пяти самых продаваемых автомобилей в России.

Всего же за неделю в стране было куплено 29,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 2% превышает результат предыдущей недели и на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.