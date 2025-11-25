В России появится центр киберзащиты транспорта

Минпромторг в пилотном режиме запустит центр по противодействию кибератакам на транспорт. Эксперты отмечают, что такой проект может значительно повысить уровень безопасности транспортных систем в стране.

Сегодня транспорт относится к отраслям критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с требованиями Федерального закона. Эксперимент по созданию центра будет проходить на базе отраслевого центра компетенций по информационной безопасности в промышленности "Гамма" совместно с научным центром "НАМИ" и "Глонасс".

Евгения Пономарева, руководитель отдела развития решений для безопасности транспортной инфраструктуры на базе KasperskyOS "Лаборатории Касперского", указывает, что сегодня подавляющее большинство современных автомобилей - подключенные. Они используют различные беспроводные технологии для взаимодействия с телематическими облаками, другими автомобилями, дорожной инфраструктурой и с мобильными устройствами владельца.

"Фактически, автомобили обмениваются большим количеством данных с внешними системами в режиме реального времени, получают обновления программного обеспечения "по воздуху". Помимо этого, они собирают и анализируют большой объем данных, предупреждают водителя о пробках, авариях или дорожных условиях, а также обеспечивают удаленный контроль за транспортным средством. Это дает водителям больше удобства и безопасности, но вместе с этим делает автомобили уязвимыми для кибератак", - объясняет Пономарева.

Также злоумышленники могут попытаться взломать подключенный автомобиль, получить доступ к данным владельца или вмешаться в работу критически важных систем, таких как тормоза или рулевое управление. Поэтому защита автомобильных систем становится ключевым приоритетом для производителей.

"Минпромторг планирует определить актуальность и площадь возможных кибератак для разных транспортных средств. Вопрос безопасности возрастает ежегодно с увеличением количества высокоавтоматизированных автомобилей", - рассказал помощник начальника аналитического центра компании "Газинформсервис" Дмитрий Служеникин.

Он отмечает, что в результате работы центра сформируются мероприятия, необходимые для обеспечения безопасности работы автомобилей и формирования дорожной карты по обеспечению информационной безопасности пассажирского и грузового транспорта.