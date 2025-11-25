На 50% упал спрос кубанского бизнеса на грузовой транспорт

На 50,7% сократились в 2025 году закупки грузового транспорта предприятиями из Краснодарского края в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Похожая картина наблюдается и в Ростовской области где спрос на грузовой транспорт по отношению к ноябрю 2024 года снизился на 49,3%, сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков площадки «ТендерПро».

© Кубань-Информ

Более резкое снижение закупок в обоих регионах пришлось на грузовой транспорт из КНР — почти на 60%, тогда как число торгов на отечественный транспорт уменьшилось в среднем на треть. При этом Краснодарский край занимает 1 место в топ-3 южных регионов, закупающих грузовую технику: на предприятия из Краснодарского края приходится 28,3% случаев закупок, следом идет Ростовская область (21,9% случаев) и Волгоградская область (в 15,4% случаев).

«Резкое сокращение тендеров на новый грузовой транспорт вызвано сложностями в строительстве, логистике, добыче и агросекторе, где грузоперевозки наиболее востребованы»,

— прокомментировала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева.

Напомним, что движение большегрузов на двух федеральных трассах Кубани ограничивали с 1 июня до середины сентября.