Перечислены самые быстрые машины автосалона в Гуанчжоу

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировали яркие гиперкары от местных производителей. "РГ" рассказывает о самых интересных новинках в этом сегменте.

Повышенным интересом посетителей автосалона пользовался гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme с экстремальными характеристиками. Новинка использует архитектуру с напряжением 1200 В и оснащается четырьмя тяговыми 755-сильными электродвигателями, каждый из которых вращает одно из колес, формируя, таким образом, функционал векторизации тяги. Совокупная мощность силовой установки достигает фантастических 3000 л.с. Снаряженная масса при этом - не менее внушительные 2480 кг, в основном из-за производительной тяговой батареи. Таким образом, на тонну массы приходится 1217 л.с. Подвеска - активная, с независимой регулировкой высоты каждого колеса.

Внешность - под стать функционалу: агрессивный обвес, увеличенное антикрыло, двойные воздухозаборники, расширенные крылья для увеличения прижимной силы и 20-дюймовые колеса GitiSport e·GTR2 PRO, рассчитанные на скорость до 500 км/ч. Система охлаждения в сравнении с базовым 1306-сильным суперкаром Yangwang U9 усилена, как и тормозные механизмы из сплава титана, керамики и углеволокна.

Интерьер BYD Yangwang U9 Xtreme выполнен в минималистичном гоночном стиле с карбоновыми элементами и ковшеобразными сиденьями, регулирующийся по нескольким осям, имеющие вентиляцию и массаж. Цифровая приборка с минималистичной графикой отображает ключевые ездовые параметры: скорость, обороты двигателя, температуру, распределение момента, состояние батареи и предустановки подвески.

В копилке BYD Yangwang U9 Xtreme уже имеется абсолютный рекорд. В сентябре модель установила рекорд Гиннесса. На гоночном треке в немецком Папенбурге гиперкар ускорился до 496,22 км/ч. Иными словами, на сегодня это самый быстрый серийный автомобиль мира.

U9 Xtreme уже доступен для заказа, но мыслится как изначально дефицитный товар, доступный для состоятельных коллекционеров. Тираж составит лишь 30 экземпляров. Стоимость стандартного гиперкара Yangwang U9 начинается от 1,8 млн юаней (19 890 000 рублей), а U9 Xtreme окажется еще дороже, хотя точных цен пока нет.

Еще одна новинка из высокоскоростной серии - гиперкар GAC Aion Hyper SSR. Индекс SSR в названии транслитерируется как Super, Sport, Race. Три электрических силовых агрегата выдают совокупно 1224 л.с., а заявленный разгон до 100 км/ч в топовой версии Ultimate Track Edition просто молниеносный - 1,9 секунды. Максимальная скорость, тем не менее, принудительно ограничена на уровне 250 км/ч для обеспечения достойного запаса хода. Он заявлен на уровне 506 км на одной зарядке. В модели используется тяговая батарея на 74,7 кВт·ч и 900-вольтовая архитектура. Привод - полный.

Кузов GAC Aion Hyper SSR изготовлен из углепластика, шасси - из алюминиевого сплава. Жесткость кузова на кручение достигает 50 475 Нм/градус - это уровень гоночных болидов. В конструкции используются карбон-керамические тормоза, адаптивная подвеска и элементы активной аэродинамики. Двери типа "крылья бабочки" открываются вверх и вбок. Такой гиперкар собирают вручную в отдельном производственном цеху на предприятии в Гуанчжоу. Ежегодно выпускается не более 500 экземпляров. Стоимость SSR для рынка КНР составляет 1,28-1,68 млн юаней (15,1-19,9 млн рублей).