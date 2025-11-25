Компания "Кама" успешно прошла сертификацию своего полуавтопилота

Компания АО "Кама", разработчик электромобиля "Атом", достигла важного рубежа в разработке автономных технологий. Она стала первой в России среди автопроизводителей и создателей автономных систем, получившей сертификат соответствия ASIL D по международному стандарту ISO 26262.

© Российская Газета

В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании, отмечается, что это важный шаг на пути к созданию серийного автономного автомобиля.

АО "Кама" отметила, что сертификат демонстрирует ее способность разрабатывать системы различной степени автономности, начиная от ассистентов водителя и заканчивая полностью автономными транспортными средствами. Это открывает новые возможности для поставок программного обеспечения и компонентов для серийных автомобилей на мировом рынке.

Кроме того, разработки компании могут быть использованы в интеллектуальных транспортных системах и "умных" городах и обеспечивать высокий уровень безопасности при организации движения.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что кузов электромобиля "Атом" успешно прошел испытания на коррозионную стойкость.