В Сети прошла премьера нового седана Skoda 100

Дизайнеры Skoda Auto представили концепт, в котором легендарный Skoda 100 1969-1977 годов интерпретирован в актуальном фирменном стиле марки Modern Solid.

© Российская Газета

Модель, ставшая первой серийной Skoda с миллионным тиражом, получила новую кузовную архитектуру, сохранив при этом характерные пропорции и общее настроение оригинала.

Главный дизайнер проекта Мартин Паклт подчеркнул, что целью было не ретро-воспроизведение, а современная адаптация пропорций и образа. Концепт остается классическим четырехдверным седаном с плавными поверхностями и элегантной геометрией.

Современная версия включает элементы, отсылающие к оригиналу: графику четырех фар, рельефный капот с логотипом Skoda, световые полосы спереди и сзади.

Особое решение задней части кузова - отсутствие заднего окна - позволило дизайнеру интегрировать систему подачи свежего воздуха для охлаждения компонентов, сохранив при этом философию заднемоторного расположения.

Техническая концепция предусматривает заднеприводную компоновку, короткий передний свес и два багажных отделения: основное - спереди и дополнительное - над задним моторным отсеком.

Проект создавался с опорой на актуальность, поэтому ориентирован на электрическую силовую установку.

О серийном будущем концепта речи не идет.