Минпромторг повысил прогноз по продажам новых авто в 2025 году

Минпромторг России ожидает продажи новых автомобилей в 2025 году на уровне 1,5 млн штук, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов в рамках круглого стола в Совете Федерации.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что продажи новых автомобилей в России по итогам 2025 года могут уменьшиться примерно на четверть в годовом выражении и составить 1,3-1,4 млн единиц.

"Если в общей сложности сказать, примерно ожидаем около 1,5 млн автомобилей в целом по рынку. Это, конечно, меньше, чем 1,8 млн, которые были у нас в прошлом году. Но тем не менее рассчитываем, что меры стимулирования спроса позволят поддерживать необходимый уровень с учетом корректировки производственных программ, которые есть на сегодняшний день у наших производителей", - рассказал Альберт Каримов, слова которого приводит ТАСС.

Оценивать же рынок на перспективу 2026 года пока сложно, динамика будет зависеть от ряда макроэкономических показателей, добавил замминистра.

Ранее "РГ" писала о том, что запасы новых авто в России сократились на 100 тысяч штук.