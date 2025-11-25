BAIC BJ60 «подрос» в цене для российских покупателей

В России изменилась цена на внедорожник BAIC BJ60. На данный момент автомобиль предлагается только в одной версии — Exclusive. Её стоимость увеличилась на 90 тысяч рублей. Отмечается, что модель при этом не получила никаких технических улучшений или изменений в стандартной комплектации.

© Quto.ru

Таким образом, теперь за внедорожник BAIC BJ60 покупателям нужно заплатить 5 590 000 рублей с учётом увеличения цены, сообщают «Автоновости дня».

Автомобиль имеет дизельный двухлитровый двигатель с турбонаддувом, мощность которого составляет 163 лошадиные силы. Его дополняет 48-вольтовый стартер-генератор. Передача крутящего момента на колёса осуществляется через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему подключаемого полного привода.

Машина оснащена полностью диодной светотехникой, 10-дюймовой виртуальной приборной панелью, медиасистемой с тачскрином диагональю 13 дюймов, акустикой Harman Infinity с 12 динамиками, камерами кругового обзора, парктрониками спереди и сзади, трёхзонным климат-контролем, автопарковщиком, подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.