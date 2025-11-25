Водителям разрешат делать копии административных дел

Водителям разрешат копировать административные дела, если они хотят их обжаловать. Причем не только материалы, но и фото, видео, а также аудиофайлы, если такие есть в деле. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях внесены в Госдуму. Важно, что правительство поддержало этот законопроект.

Почему он возник? Дело в том, что такое право закреплено и Гражданским процессуальным, и Уголовно процессуальным кодексами, и Кодексом административного судопроизводства, а в КоАП прописано - "имеет право знакомиться с материалами дела". Про то, чтобы снимать с них копии - нет ни слова. Обычно сотрудники ГИБДД в этом не чинят преград. Тем более, что еще в 2013 году было соответствующее постановление Конституционного суда. Но мало ли на кого наткнешься?

Некоторые водители жалуются, что когда они хотят ознакомиться с материалами и посмотреть видео, им отвечают: в суде увидите. Поэтому закрепление такой нормы в КоАП - это очень важно. Ведь водитель или его защитник сумеют подготовиться к тому же суду, мотивировать свою позицию.

Как рассказал руководитель Экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский, совсем недавно ему письменно отказали в московском ГИБДД в получении копии видео ДТП. "Мы все равно получили его через суд. А тогда майор разрешил нам смотреть только с экрана компьютера, а иначе "не положено"", - уточнил эксперт.

Как считает один из авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, когда поправка вступит в силу, можно будет не только получить копию видеозаписи нарушения или ДТП в отделе ГИБДД, но и непосредственно на дороге, если водитель попал в "засаду".

Отдельно в законопроекте уточнено, что делать такие копии участники дела будут за свой счет.