В странах Западной Европы зафиксирован небольшой рост доли дизельных авто

В октябре в странах Западной Европы зафиксирован небольшой рост доли дизельных автомобилей, что временно изменило долгосрочный тренд на ее снижение, сообщил со ссылкой на данные GlobalData Сергей Целиков, глава "Автостата".

После сентябрьского минимума в 9% продажи дизельных моделей превысили 100 тысяч единиц, а их рыночная доля достигла 10,7%.

Наиболее высокие показатели сохраняются в Германии (17,7%), Ирландии (16%), Австрии (15,8%), Италии (14,9%) и Люксембурге (14,8%).

По данным "Автостата", на российском рынке доля дизельных легковых автомобилей в октябре составила 1,7% (включая мягкие гибриды). За месяц зарегистрировано 2719 новых машин с дизельными двигателями, а с начала года - 17 216 единиц.