Новосибирская заправка выплатит свыше 500 тысяч рублей компенсации за плохой бензин

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу ООО «СибирскОйл» на решение Заельцовского районного суда, который ранее обязал компанию возместить автовладельцу ущерб, возникший из-за продажи некачественного бензина.

История началась в феврале 2024 года, когда житель Новосибирска Кирилл Б., заправивший автомобиль Toyota TownAce дизелем на АЗС сети «СибирскОйл» в городе Чулыме, вскоре обнаружил, что машина вышла из строя. Не теряя времени, мужчина организовал проверку образцов топлива, результаты которой подтвердили наличие нарушений стандартов качества и указали на прямую связь поломки с плохим бензином.

Кирилл подал официальное заявление на автозаправочную станцию, но ответа не дождался. Тогда он обратился в суд, потребовав возмещения ущерба в размере 232 600 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, оплаты расходов на экспертизу и юридические услуги на общую сумму 128 400 рублей, а также штрафа в половину размера назначенных выплат.

Первоначально Заельцовский районный суд принял сторону истца, постановив, что ООО «СибирскОйл» должно выплатить автовладельцу полную сумму требований — 513 850 рублей 28 копеек, включающую оплату восстановления авто, моральную компенсацию, штрафы и судебные расходы.

Однако ответчик попытался оспорить судебное решение, утверждая, что пробы топлива были неправильно собраны, отсутствовали аналогичные жалобы от других потребителей, а вина станции в повреждении автомобиля не доказана.

Апелляционная инстанция признала аргументы несостоятельными, подтвердив законность процедуры отбора проб и сославшись на обязанность продавца опровергнуть взаимосвязь повреждений автомобиля с качеством топлива. Судебная экспертиза подтвердила единовременную причину неисправности двигателя – плохое топливо, приобретённое на станциях ООО «СибирскОйл».

Окончательное решение вынесено в пользу владельца автомобиля, оставив в силе постановление суда первой инстанции и отвергнув доводы заявителя. Решение суда приобрело юридическую силу.