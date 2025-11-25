Xiaomi проиграла суд из-за предоплаты и теперь должна вернуть в два раза больше

В южной провинции Китая, в Хайкоу, произошло резонансное судебное разбирательство, касающееся компании Xiaomi и ее клиента. Народный суд района Мэйлань постановил, что компании Haikou Xiaomi Jingming Technology Co., Ltd. и Xiaomi Jingming Technology Co., Ltd. должны вернуть владелице двойную сумму внесенного ею залога в размере 10 000 юаней (110 500 рублей).

© Российская Газета

По информации портала CarNewsChina, вынесенный вердикт стал первым прецедентом, когда суд счел условия договора, предложенные Xiaomi, несправедливыми и попросту кабальными.

Спор возник после того, как госпожа Ли внесла депозит в размере 5000 юаней (55 250 рублей) за автомобиль SU7 Max через приложение Xiaomi Auto. Ей сообщили, что автомобиль прибудет в дилерский центр 24 октября, но из-за финансовых трудностей она попросила отложить доставку. Xiaomi согласилась на отсрочку, но позже потребовала от госпожи Ли выплатить оставшуюся сумму в размере 313 900 юаней в течение недели, угрожая отменой заказа и удержанием залога.

Попытки клиентки вернуть депозит не увенчались успехом, и она обратилась в суд. В ходе разбирательства ключевым моментом стало официальное заявление Xiaomi Auto, в котором говорилось, что компания поддерживает оплату оставшейся суммы только после полной проверки автомобиля. Суд счел это заявление важным основанием для признания требований продавца незаконными.

В мотивированном решении договор купли-продажи между госпожой Ли и Xiaomi был признан действительным, однако требования компании о полной оплате до осмотра машины сочли незаконными. Суд постановил, что это условие ограничивает право потребителя на проверку качества машины. Кроме того, суд пришел к выводу, что требование о немедленной оплате противоречило публичным обязательствам Xiaomi Auto и нарушало принцип добросовестности, и постановил вернуть залог в двойном размере.

Юрист компании Beijing Strategy (Haikou), представляющей интересы госпожи Ли, Лю Вэй подтвердила вступление в силу приговора, однако, по ее словам, пока не ясно, будет ли Xiaomi подавать апелляцию.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Xiaomi SU7 сам завелся и уехал на глазах владельца.