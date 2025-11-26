Партию Lada Aura и один Xcite для такси сняли на фото

Не секрет, что АвтоВАЗ уже начал поставки Lada Aura в такси. Фотографии примерно десяти таких автомобилей в желтой ливрее оказались в Сети. Интересно, что на снимке можно заметить и кроссовер, кузов которого также оклеен в желтую пленку, - Xcite X-Cross 7.

Ранее "РГ" рассказывала, на каких "Аурах" будут ездить россияне в такси. Так, "Аура" для пассажироперевозок основана на комплектации Premier, которая подразумевает отделку салона тканью и наличие аудиосистемы с четырьмя динамиками.

Также в оснащение модели входят передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних и задних сидений.

Автомобиль комплектуется двигателем 1,8 Evo мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией (вариатор).

Розничная цена Lada Aura - от 2,6 млн рублей, но в настоящее время на седан действуют скидки до 550 тысяч рублей.