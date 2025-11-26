Названо самое популярное люксовое авто с пробегом

Согласно данным агентства "Автостат", в октябре 2025 года россияне приобрели 253 подержанных машин сегмента Luxury, что на 6% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают стабильный рост вторичного рынка люксовых автомобилей уже семь месяцев подряд.

© Российская Газета

В марочном рейтинге лидирует Bentley с результатом 87 проданных экземпляров. Rolls-Royce занимает второе место с 53 машинами, а Maserati - третье с 47 автомобилями. Также были популярны Lamborghini (41 штук), Ferrari (13 штук) и Aston Martin (12 штук).

Самым популярным автомобилем среди подержанных люксовых моделей стал кроссовер Lamborghini Urus, который нашел 37 владельцев. За ним следует Bentley Continental GT (35 штук) и Bentley Bentayga (29 штук). В пятерку лидеров также вошли Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan, которые были куплены 25 и 23 раза соответственно.

Всего за первые 10 месяцев 2025 года в России было реализовано 2 222 подержанных автомобиля сегмента Luxury, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Rolls-Royce Cullinan вновь стал лидером на рынке новых люксовых авто.