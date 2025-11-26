Brabus создал мощный внедорожный кабриолет на базе Mercedes G-Class

Brabus представил два уникальных кабриолета, один из которых — внедорожник. Оба автомобиля получили складной верх, в конструкции которого использовано более 500 индивидуальных деталей. Несмотря на сложность инженерной задачи, механизм всего за 20 секунд убирает или поднимает двухсекционную крышу одним нажатием кнопки.

© Quto.ru

Для комфорта в холод предусмотрено обогреваемое заднее стекло. Чтобы сохранить геометрию кузова на высоких скоростях, инженеры усилили раму лобового стекла и установили дугу из карбона. Помимо трансформации крыши, автомобиль получил обвес Widestar, новый задний борт и 24-дюймовые колёсные диски.

Под капотом автомобилей скрывается доработанный четырёхлитровый двигатель V8 с двумя турбинами. Его отдача составляет 789 лошадиных сил, что эквивалентно 588 киловаттам или 800 метрическим лошадиным силам. Крутящий момент достиг отметки в 1 000 ньютон-метров. Силовой агрегат работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Разгон до 100 километров в час в базовой версии 800 занимает всего 4 секунды, а максимальная скорость — 240 километров в час.

© Brabus

© Brabus

© Brabus

© Brabus

Версия 800 XL создана для более серьёзных испытаний. Её главной особенностью называют портальную подвеску, обеспечивающую дорожный просвет в 480 миллиметров. На неё установлены более функциональные 22-дюймовые колёса с внедорожными шинами. Но в этом случае разгон до «сотни» занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость — только 210 километров в час.

Салон отделан кожей, украшен вставками из карбона и фирменными значками Brabus. Для удобства водителя установлены подрулевые лепестки переключения передач, а для комфорта в прохладную погоду — система обдува шеи теплым воздухом Airscarf.

Уникальности моделям придаёт и ограниченный тираж — производство каждой лимитировано всего 50 экземплярами. Цена на версию Brabus 800 стартует с 761 500 евро (около 69,6 миллиона рублей), а 800 XL — от 887 600 (около 81,1 миллиона рублей). Итоговая стоимость автомобиля будет зависеть исключительно от пожеланий заказчика.