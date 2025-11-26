Кроссовер Exlantix ET для России получит ряд улучшений

Бренд Exeed обновил программное обеспечение гибридного кроссовера Exlantix ET

© За рулем

Exeed представляет масштабное обновление программного обеспечения для инновационного гибридного кроссовера Exlantix ET, которое преображает пользовательский опыт и расширяет технологические возможности машины.

Мультимедиа кроссовера была дополнена для повышения уровня комфорта. Теперь радиоприемник поддерживает функцию RDS, которая интегрирована с FM-станциями, а также улучшен приём радиосигнала. На дисплее отображается название радиостанции, частота, а также дополнительная информация, если она предоставляется. Улучшилось качество звукового воспроизведения.

Улучшения значительно повысили удовольствие от вождения. Повысилась надежность навигационной системы: работа в фоновом режиме стала более стабильной. Появилась возможность находить электрозарядные станции вблизи пункта назначения. Обновленная система адаптивного круиз-контроля АСС теперь имеет ограничение в 160 км/ч, вместо 130 км/ч.

Голосовое управление стало более точным, система способна безошибочно распознавать команды. Была повышена точность перевода голосового ответа системы на русский язык.

Системы комфорта автомобиля были расширены новыми функциями. Так, появилась возможность отключать мониторинг утомляемости водителя с помощью специального переключателя.

Теперь можно использовать настраиваемую кнопку-джойстик на левой стороне руля для включения обогрева рулевого колеса. Память сидений, положения руля и зеркал оптимизировали: теперь она поддерживает три индивидуальных режима для водителя и для переднего пассажира. Также добавлена опция принудительного запуска двигателя во время движения на любой скорости, при заряде тяговой батареи <80%. Система мониторинга «слепых зон» была доработана, её надежность выросла.

Системы безопасности были усовершенствованы: программное обеспечение для зарядки батареи оптимизировано для лучшей совместимости ЭЗС в РФ и защиты аккумулятора от повреждений.

Также добавлен плавный переход между дневным и ночным режимами экрана, а также улучшенная логика управления пневмоподвеской с внедрением алгоритма самодиагностики. Через мобильное приложение доступны: удалённое управление обогревом сидений, руля, зеркал и лобового стекла. Помимо этого, режимы рекуперации энергии при торможении были доработаны для повышения устойчивости на скользких трассах.

Ранее «За рулем» сообщал, на какой срок выгоднее всего брать автокредит.