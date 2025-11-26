Автосалон в Гуанчжоу стал "стресс-тестом" для зарубежных брендов

Проходящая в Гуанчжоу автовыставка стала серьезным испытанием для совместных предприятий иностранных автопроизводителей в Китае. Рынок демонстрирует стремительные изменения в предпочтениях потребителей, выявляя лидеров и аутсайдеров.

© Российская Газета

Несмотря на снижение числа участников и анонс множества новых моделей, автосалон привлек 1085 автомобилей, большая часть из них (58%) была на новых источниках энергии.

Многие зарубежные бренды, работающие в КНР, активно интегрируются в местную технологическую экосистему. Среди них Toyota, Nissan, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и BMW. Эти компании осознают важность сохранения узнаваемости своих брендов и стремятся адаптироваться к новым условиям. Как отмечает портал CarNewsChina, за первые три квартала 2025 года продажи импортных авто упали до 360 000 единиц, что на 32% меньше, чем в прошлом году, особенно среди премиальных брендов.

Сотрудничество с китайскими поставщиками позволяет зарубежным автопроизводителям решать проблемы медленного внедрения инноваций и ценообразования. Например, Huawei расширяет свою автомобильную экосистему, а китайские бренды делают ставку на "чисто китайские технологии".

Volkswagen, в частности, акцентировал внимание на надежности своей системы благодаря китайской E-архитектуре. Это решение позволяет сократить количество блоков управления на 30%, повышая безопасность и производительность автомобилей. SAIC-Audi, в свою очередь, интегрирует технологии Momenta и Huawei в свои будущие модели, сохраняя традиционные для Audi особенности вождения и дизайна.

Конкуренция на рынке остается жесткой. С 2020 по 2024 год доля новых источников энергии выросла с 5,8% до 56%, а доля брендов совместных предприятий сократилась с 60% до 34,8%. В начале 2025 года этот показатель стабилизировался на уровне 35%. Рынок перешел от "ценовых войн" к "войне за ценность", где ключевую роль играют программное обеспечение, цепочка поставок и долгосрочная конкурентоспособность.

Автосалон продемонстрировал, что Китай становится не только важным рынком сбыта, но и испытательным полигоном для быстрой адаптации и локализации. Смогут ли зарубежные бренды сохранить свою ценность и удержаться на плаву, полагаясь на местные технологии, покажет время.

Ранее "РГ" рассказывала о главных новинках автосалона в Гуанчжоу для России.