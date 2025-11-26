На аукционе продадут Lamborghini Diablo VT с пробегом 12 тысяч километров

На аукционе Bring A Trailer продают Lamborghini Diablo VT 1994 года с пробегом всего около 12 тысяч километров.

© Carakoom

Великолепный экземпляр оснащён 5,7-литровым V12, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, и окрашен в красный цвет с чёрным кожаным салоном.

В оснащение входят передний и задний дифференциалы повышенного трения, полноприводная система Viscous Traction, тюнингованные компоненты выхлопа, регулируемая подвеска, усилитель руля, 17-дюймовые лёгкосплавные диски с пятью отверстиями, тормоза Brembo, кондиционер, кассетная магнитола и ковшеобразные сиденья.

Разработанный Марчелло Гандини Diablo дебютировал в январе 1990 года и получил кузов, сочетающий композитные материалы и алюминий.

Этот экземпляр окрашен в красный, оснащён вентилируемой крышкой моторного отсека, выдвижными фарами, дверями типа «ножницы», противотуманками и четырьмя выпускными патрубками.

Колёсные диски на 17 дюймов с пятью отверстиями обуты в шины Pirelli P Zero. Тормозное усилие обеспечивают суппорты Brembo и вентилируемые дисковые тормоза по кругу. С завода эта модель оснащена регулируемой подвеской.

Салон оснащён ковшеобразными сиденьями, обитыми чёрной кожей с красной окантовкой. В числе удобств — кондиционер, электростеклоподъёмники и кассетная магнитола.

5,7-литровый V12 в заводской спецификации развивает 499 л.с. Мощность передается на все четыре колеса через пятиступенчатую механику, передний и задний дифференциалы повышенного трения и систему полного привода Viscous Traction.

Текущая ставка составляет $275,000 (21,6 млн рублей), а до конца торгов остаются ещё сутки.