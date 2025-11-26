Toyota Probox получил обновки: в их числе руль и новый экран

Визуально устаревший универсал японской марки, предназначенный для домашнего рынка, получил изменения только в салоне и списке оснащения. Внешность осталась прежней.

Компания Toyota выпускает универсал под названием Probox с 2002 года. Модель второго поколения, которая сменила внутризаводской индекс с XP50 на XP160, дебютировала в 2014-м. Гибридные модификации появились в линейке «сарая» в конце 2018-го. Теперь в пресс-службе японского производителя рассказали об обновках, которые достались пятидверке, предназначенной для домашнего рынка.

Внешний вид универсала можно назвать устаревшим, тем не менее, нынешние обновки совершенно не коснулись экстерьера. Зато они затронули салон Toyota Probox: ему досталось новое рулевое колесо с физическими кнопками, а также приборная панель с дисплеем диагональю 4,2-дюйма (входит в стандартное оснащение для всех версий). Ещё в списке модернизированное кресло водителя, опционально предлагаются новые чехлы для всех сидений.

​Ещё в списке обновок для универсала есть салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения. За доплату в это зеркало можно интегрировать дополнительный дисплей, отображающий либо вид с камеры на корме, либо «картинку» навигационной системы.

Помимо этого, посвежевшему Toyota Probox достался расширенный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Так, у функции Pre-Crash Safety теперь более широкая зона обнаружения, она включает в себя мотоциклы (в дневное время), а также автомобили, пешеходов и велосипедистов. Система помогает избегать столкновений или же минимизировать ущерб.

Комплекс систем безопасности прогнозирует риски, связанные с дорожной ситуацией, а также контролирует рулевое управление и торможение, если необходимо предотвратить чрезмерное сближение с пешеходами, велосипедистами и припаркованными машинами. Ещё есть функция замедления перед поворотами и при приближении к движущимся впереди автомобилям.

«Начинка» осталась прежней. Toyota Probox по-прежнему предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором серии 1NZ-FE, его отдача составляет 109 л.с., максимальный крутящий момент – 136 Нм. Ещё модель доступна с гибридной установкой, в основе которой лежит атмосферник 1NZ-FXE такого же объёма (73 л.с., 111 Нм), работающий в тандеме с 61-сильным электродвигателем (169 Нм) и электромеханическим вариатором. Совокупная мощность равна 100 л.с.

Посвежевший универсал поступил в продажу на японском рынке сегодня, 25 ноября 2025 года. Цены такого Toyota Probox уже известны. За стартовый вариант с ДВС просят 1 918 400 иен (эквивалентно примерно 967,3 тыс. рублей по текущему курсу), покупка топового исполнения с аналогичным мотором обойдётся в 2 149 400 иен (около 1,08 млн рублей). Стоимость гибрида варьируется в диапазоне от 2 038 300 до 2 261 600 иен (около 1,03 – 1,14 млн рублей).