Идет подготовка к началу официальных продаж Li Auto

Китайский производитель Li Auto официально представил на российском рынке три модели кроссоверов: L6, L7 и L9. Все автомобили уже получили одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Кроме того, на все машины распространяется заводская гарантия, обеспечивая российским водителям полную поддержку и сервис.

© Российская Газета

В преддверии официальных продаж пресс-служба официального дистрибьютора Li Auto в России - компания Sinomach Auto опубликовала прайс-листы и список комплектаций, доступных для отечественного рынка.

Так, модель L6 представлена в двух версиях: базовой Pro, стартовая цена которой составляет 6,89 млн рублей, и более оснащенной Max, оцениваемой минимум в 7,19 млн рублей. Кроссовер L7 также доступен в двух комплектациях: стандартной Pro за 7,69 млн рублей и топовой Ultra стоимостью 8,39 млн рублей. Самая дорогая модель в линейке - L9 Ultra - начинается от 9,49 млн рублей.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что гарантия на машины составит три года или 100 тысяч километров пробега. На батарею и компоненты электропривода действует расширенная гарантия: восемь лет или 160 тысяч километров. Защита от сквозной коррозии также предусмотрена на шесть лет или 100 тысяч километров. Кроссоверы будут поддерживать российскую SIM-карту, мастер-аккаунт и обновления прошивки "по воздуху".

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Li Auto увольняет сотрудников из-за плохой сборки авто.