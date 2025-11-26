Представлен серийный кроссовер Tata Sierra

Индийская компания Tata Motors провела презентацию товарного паркетника с возрожденным именем Sierra. Поначалу модель будет доступна только в переднеприводном исполнении, с двумя бензиновыми и дизельным моторами на выбор. Впоследствии ей обещан полный привод. Кроме того, у кросса будет электрическая версия.

© Колеса.ру

Под названием Tata Sierra с 1991 по 2003 гг. в Индии выпускали рамный трехдверный внедорожник. Пять лет назад стало известно о том, что Tata Motors возродит это имя, вот только носить его будет уже не рамник, а обычный кроссовер. Паркетник предвещали несколько концептов. Ну а теперь на родине компании провели презентацию серийной модели. Уже раскрыты комплектации и объявлена стартовая цена, полный прайс-лист опубликуют в середине декабря.

Сообщается, что в основе пятиместного кроссовера Tata Sierra лежит новая платформа ARGOS (расшифровывается как All-Terrain Ready, Omni-Energy and Geometry Scalable). Длина паркетника равна 4340 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2730 мм. То есть по длине Sierra сопоставима с индийской Hyundai Creta, а по размеру колесной базы – с локальным же кроссовером Hyundai Alcazar (растянутая версия Креты). Паспортный дорожный просвет новинки – вполне достойные 205 мм. Объем багажника – 622 литра.

Среди особенностей дизайна экстерьера – мудреная головная оптика, сделанные в виде единой узкой полоски задние фонари, выдвижные ручки дверей и имитирующая оригинальную Сиерру форма остекленения. Для новинки Таты предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

В салоне установлено табло. В «простых» версиях оно состоит из двух дисплеев, а вот дорогим комплектациям досталась трехэкранная панель. Богатые исполнения – это также панорамный люк, система бесконтактного открывания багажника, климат-контроль с сенсорным блоком управления, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Кроссовер Tata Sierra предложат с тремя моторами на выбор. Базовым назначен бензиновый атмосферник 1.5 Revotron, который выдает 106 л.с. и 145 Нм. Этот двигатель сочетается с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Клиенты также смогут выбрать паркетник с новой бензиновой турбочетверкой 1.5 TGDI Hyperion мощностью 160 л.с. (255 Нм) и классическим шестиступенчатым автоматом. Наконец, можно будет приобрести паркетник с турбодизелем 1.5 Kryojet (118 л.с., 260 или 280 Нм – в зависимости от коробки) в сочетании с 6МТ или 6АТ.

Кроссовер Tata Sierra пока исключительно переднеприводный, но в рамках презентации было объявлено о том, что в будущем у модели появятся версии с полным приводом, благо платформа ARGOS позволяет. А еще у Сиерры будет электрическая модификация, хотя о ее начинке подробностей пока нет.

Начальная цена Tata Sierra в виде паркетника – 1 149 000 рупий, что эквивалентно примерно 1 017 000 рублей по текущему курсу. Первые поставки клиентам стартуют в начале следующего года.