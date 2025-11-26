Спрос на премиальный каршеринг заметно вырос

Спрос на премиальные автомобили в каршеринге за последний год заметно вырос. По данным оператора каршеринга "Ситидрайв", у них количество поездок на таких машинах увеличилось на 15%. Наиболее востребованными моделями стали Audi A3, Exeed TXL, BMW X1/X2 и Tesla Model Y. Спрос на премиальный сегмент подтверждает и "Делимобиль". У них спросом пользуются Mercedes GLC 300e, Zeekr FR 001 и Zeekr 7, Xiaomi SU7 MAX.

Одной из ключевых причин такого роста доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова называет изменение стиля жизни в ряде регионов России. Динамичный ритм требует оперативного перемещения по городу и за его пределами, и каршеринг отвечает этой потребности. При этом меняется сама культура использования услуги. Если раньше машины брали в основном для коротких городских поездок, то теперь их все чаще используют для путешествий, семейного отдыха и поездок на дальние расстояния. Этому способствует и рост внутреннего туризма, как отмечает Борисова. В активно развивающихся туристических зонах возникает и спрос на каршеринг, и пользователи часто выбирают более комфортабельные премиальные модели для таких поездок.

Многие клиенты хотят протестировать новые марки перед покупкой. Одновременно с этим стареет парк личных автомобилей у потребителей. Вместо того чтобы сразу приобретать новую машину, люди используют каршеринг как практичный способ ознакомиться с разными моделями, в том числе премиального сегмента.

Несмотря на рост предложения, автомобилей премиум-класса в каршеринге все еще не хватает.

"Видишь анонс новой модели, хочешь ее попробовать - а таких всего лишь пять штук на город, и все находятся далеко", - констатирует технический эксперт и тренер по продукту бренда автозапчастей MARSHALL Алексей Абрамов. Он обращает внимание на особенный дефицит таких марок, как Volvo, Land Rover и Jaguar.

Эксперты считают, что тренд на премиализацию каршеринга - долгосрочный. Причем Борисова предполагает, что темп роста сегмента к концу 2025 года может обогнать предыдущие периоды. Дальнейшее развитие каршеринга в этом направлении, по ее словам, снижает для клиентов с высокими доходами потребность в приобретении собственного автомобиля. Сервис становится доступен в любое время и вне зависимости от местоположения.

Кстати

Собственные автомобили сегодня есть у 61% россиян, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). В Москве почти половина автовладельцев пользуются каршерингом как дополнением к личному авто, узнали в Инновационном центре "Безопасный транспорт". Среднее время поездки на каршеринге - 48 минут. В 2025 году москвичи стали чаще ездить на дальние расстояния, например на дачу или в другой город. Самым важным критерием в пользу выбора каршеринга для пользователей стала возможность доехать до нужной точки, оставить там автомобиль и не платить за парковку. Сообщается, что почти половина автовладельцев в Москве регулярно пользуется сервисом, а 78% считают каршеринг удобным.