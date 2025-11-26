В Костромской области запретят продажу бензина детям

В Костромской области разработали законопроект о запрете запрещает продавать бензин детям и подросткам, сообщил губернатор Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

© Парламентская газета

Документ предусматривает запрет продажи бензина несовершеннолетним, за исключением подростков старше 16 лет, имеющих права. Цель инициативы — снизить травматизм и предотвратить гибель подростков

«Костромская область ужесточает меры по защите детей на дорогах. По поручению губернатора разработан законопроект, который запрещает продажу бензина несовершеннолетним. Цель инициативы — снизить травматизм и предотвратить гибель подростков», — говорится в сообщении. За нарушение правил под штраф попадут как родители нарушителей, так и владельцы АЗС.

Документ уже получил одобрение от представителей бизнеса и профильных ведомств. Законопроект планируют внести в областную думу.

Это не первый регион, где планируют запретить продажу бензина детям, чтобы бороться с малолетними питбайкерами. Ранее с аналогичной инициативой выступила прокуратура Ростовской области. Ограничения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года.