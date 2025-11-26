BMW снова заинтересовался своей же подзабытой технологией

BMW вернулся к идее создания электрокаров с увеличенной дальностью. Речь идёт о машинах, которые в основном ездят на электротяге, но для подстраховки оснащаются компактным бензиновым мотором. Его задача — работать как генератор и подзаряжать батарею в пути, когда рядом нет возможности зарядиться.

© Quto.ru

Согласно данным от информированных источников, компания уже изучает возможность выпуска таких модификаций в рамках своих самых крупных моделей — внедорожника X5 и флагманского седана 7-й серии. Их габариты позволяют разместить дополнительный генератор, не жертвуя при этом комфортом пассажиров и объёмом багажного отделения.

Интерес к подобным автомобилям активно растёт, в первую очередь, в Китае и США, где BMW видит для них большие перспективы. По мнению экспертов, именно удлинённые версии, которые бренд поставляет на эти рынки, идеально подходят для внедрения новой силовой установки.

Если проект будет одобрен, BMW имеет все шансы стать первым автопроизводителем из Германии, кто вернётся к схеме с увеличенным запасом хода, открыв тем самым новые возможности для всего автопрома.

Североамериканский рынок электромобилей с подобной технологией хоть и невелик, но демонстрирует стабильный рост. Компания Jeep уже анонсировала, что Grand Wagoneer 2026 года будет выпускаться с системой увеличения запаса хода, а Ram и Hyundai работают над версиями для пикапа 1500 и внедорожника Santa Fe соответственно. Новый бренд Scout и вовсе сообщает, что более 80% предзаказов на его будущие модели пришлось именно на вариант с увеличенной дальностью хода.

Для BMW разработка такой силовой установки не станет чрезмерно затратной. Компания самостоятельно производит большинство основных компонентов — от аккумуляторных батарей и электромоторов до компактных двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий.

Официального подтверждения от компании по этому поводу пока не последовало. Представитель BMW ограничился комментарием о том, что компания постоянно изучает привычки клиентов, их потребности и общие тенденции рынка, анализируя потенциал различных технологий.