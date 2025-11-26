Российский авторынок достигнет дна в начале 2026 года

Reuters: утилизационный сбор и НДС обрушат продажи автомобилей в России. Автомобильный рынок, переживающий не лучшие времена, возможно, покажет первые робкие признаки оживления лишь к концу будущего года, считают в агентстве Reuters. Однако до этой надежды ему предстоит пережить новый серьёзный спад: в начале 2026 года объёмы продаж, по мнению аналитиков и дилеров, могут опуститься до почти катастрофически низких значений.

Главной причиной очередного витка кризиса станет существенное повышение утилизационного сбора, которое неминуемо повлечет за собой рост цен на машины. Специалисты поясняют, что резкий, почти на 35%, скачок продаж новых автомобилей в октябре — это не начало восстановления. Это лишь ажиотажный спрос, вызванный желанием покупателей успеть приобрести транспортное средство до вступления в силу новых правил, а, значит, и высоких цен.

Нынешние проблемы автопрома носят глубокий структурный характер, истоки которого лежат в событиях 2022 года, пишут авторы статьи. Ещё недавно рынок России рассматривали как один из самых многообещающих в Европе с перспективой ежегодной продажи 4 миллионов машин. Однако уход западных производителей, а также долгий период высоких ключевых ставок, сделавших автокредиты малодоступными, нанесли ему тяжелейший удар.

Ситуацию усугубило общее резкое замедление темпов роста экономики в этом году, что снизило финансовые возможности потенциальных клиентов. В ближайшее время покупателей ждут новые испытания. Уже с 1 декабря государство значительно увеличивает утилизационный сбор для мощных и дорогих моделей, которые ввозятся в страну частными лицами для себя. А с 1 января этот платеж возрастёт примерно на 10% для всех без исключения автомобилей, так как будет проиндексирован.

Несмотря на свое название, утилизационный сбор не имеет прямого отношения к переработке старых машин. Его главная задача — защита интересов российских производителей, таких как АвтоВАЗ. Платёж обязаны вносить и импортёры, и российские заводы, однако местные бренды получают государственные субсидии, что дает им ценовое преимущество перед иностранными конкурентами. Несмотря на это, давление испытывают все игроки рынка, так как покупатели готовятся к подорожанию техники в любой категории.

Именно этим объясняется октябрьский всплеск продаж до 165 702 автомобилей. При этом средняя цена нового транспортного средства достигла исторического максимума в 3 430 000 рублей (более 42 тысяч долларов США).

После обрушения до минимальных показателей за всю постсоветскую историю в 2022 году рынок начал было медленное восстановление. Основными бенефициарами стали китайские марки, которые в 2024 году продали в России почти один миллион автомобилей из общего объёма в 1 570 000 единиц. Однако теперь динамика снова ухудшилась. За десять месяцев 2025 года продажи составили 1 060 000 единиц, что почти на 20% меньше пикового значения прошлого года.

«Годовые объёмы уже близки к критически низким отметкам — около 1 300 000 единиц», — заявил президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин. Он ожидает, что январь и февраль будут особенно слабыми, с падением продаж на 5–10%. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов согласен с тем, что продажи в январе окажутся крайне низкими, поскольку основная часть покупателей уже совершила свои приобретения до конца года.

Ассоциация европейского бизнеса прогнозирует, что по итогам 2025 года рынок все же превысит её предыдущий прогноз в 1 280 000 машин именно благодаря ажиотажным покупкам, но в целом сократится примерно на 22%.

Дополнительное давление на рынок окажет и планируемое повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году. Эта мера направлена на пополнение бюджета в условиях растущего дефицита.

Денис, купивший автомобиль Infiniti QX50, на собственном опыте ощутил выгоду от покупки до подорожания. По его словам, дилер предупредил его, что если бы он отложил сделку, то машина обошлась бы ему в 7 200 000 рублей, а не в 6 500 000, которые он заплатил сейчас.