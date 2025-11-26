Траты россиян на покупку новых автомобилей выросли на 40%

В октябре 2025 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 568 млрд рублей, что на 38,6% больше, чем в сентябре этого года. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на данные агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

«Таким образом, финансовая емкость рынка впервые за последние 12 месяцев преодолела отметку в полтриллиона рублей, установив новый рекорд. Напомним, что прежний максимум по объему затрат был зафиксирован как раз в октябре прошлого года», — пишут авторы исследования.

Отмечается, что больше всего денег россияне потратили на покупку китайских машин — 290,9 млрд рублей. На автомобили европейских марок граждане России потратили 78,1 млрд рублей, японских — 44 млрд рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили с лучшей остаточной стоимостью.