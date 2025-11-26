Владивосток продолжает борьбу с брошенными авто

В 2025 году во Владивостоке продолжилась работа по уборке брошенных и разукомплектованных автомобилей с улиц города, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Сотрудники муниципальной службы «Содержание городских территорий» (СГТ) совместно с представителями административно-территориальных управлений по районам города вывезли на спецстоянки 35 бесхозных машин. Так, во вторник, 25 ноября в рамках очередной операции были эвакуированы восемь автомобилей с улиц Нейбута, Ватутина, Светланской, Ивановской, Фадеева, 50 лет ВЛКСМ, Зои Космодемьянской и Сахалинской.

По словам старшего мастера по демонтажу МБУ «СГТ» Виктора Антоненко, все транспортные средства были перемещены на стоянку временного хранения. Владелец каждого авто может забрать свою машину в течение шести месяцев, оплатив услуги эвакуации и стоянки. По истечении этого срока машины, которые не были забраны, будут отправлены на утилизацию.

Стоит отметить, что вывоз брошенных автомобилей во Владивостоке был инициирован в октябре прошлого года. С момента начала работы программы было эвакуировано 56 автомобилей. Данная мера направлена на улучшение городской инфраструктуры и избавление улиц города от бесхозных транспортных средств, которые занимают парковочные места и создают препятствия для движения.

Напомним, что помимо этого, продолжается работа по демонтажу самовольно установленных объектов. С начала ноября специалисты уже разобрали и вывезли более 650 квадратных метров незаконных гаражей, торговых павильонов, различных пристроек и других объектов.