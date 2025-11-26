Правительство одобрило аптеки на колесах

Аптеки смогут доставлять лекарства в удаленные и труднодоступные деревни и села. Такой эксперимент проводился в некоторых регионах, а теперь правительство одобрило законопроект о его расширении до федерального уровня, уточнив, что еще предстоит отработать некоторые детали.

"Доставка лекарств автомобилями в населенные пункты, где нет аптек и ФАПов, - идея хорошая, но это надо тщательно организовать, - сказала "РГ" исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. - Например, в Минздраве и Росздравнадзоре предупреждали, что надо обеспечить температурный режим при перевозке, а это требует специальнoгo oборудования на автомобилях".

Тем не менее мобильные аптеки появились в Красноярском крае, Татарстане, Краснодарском крае и некоторых других регионах. Но практически везде в их работе участвовали региональные власти, и не просто для разработки оптимальных маршрутов, но и для обеспечения финансовой устойчивости. "Логистика может быть очень дорогой, особенно в удаленных регионах с неразвитой дорожной сетью. Но перекладывать дополнительные расходы на сами аптеки, включая их в окончательную цену лекарств, - это значит убить социальную направленность проекта", - пояснила Неволина. Например, в Красноярском крае проект выполняла государственная сеть "Губернские аптеки".

Если поправки в закон о лекарственных средствах будут приняты, власти региона с 1 июня 2026 года смогут отбирать аптечные сети, которые оснастят специальными автомобилями. Также регионы сами будут утверждать маршрут следования и график работы передвижных аптек.