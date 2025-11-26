BMW отметился в Гуанчжоу отсутствием значительных премьер

Операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин рассказал "Российской газете" о самых интересных новинках автосалона в Гуанчжоу.

Среди ярких новинок выставки выделяются сразу несколько машин. Например, марка Lixiang показала минивэн i6, разработанный специально для сегмента семей с детьми. Однако, несмотря на привлекательность продукта, продажи бренда снижаются, вынуждая руководство задуматься над новыми маркетинговыми ходами. Также Zeekr, поддерживаемый группой Geely, представила элегантный внедорожник 9Х.

Отличились на автосалоне в Гуанчжоу и представители немецкого автопрома: Audi продемонстрировала концепт электрокроссовера E SUV. BMW отметился отсутствием значительных премьер, ограничившись презентацией системы автономного управления. Mercedes-Benz провел презентацию Vision Iconic, прототипа спортивного купе, символизирующего начало перехода марки в новую дизайнерскую эру. В то же время Mercedes испытывает трудности на китайском рынке, потеряв значительную долю клиентов за последний год.

Toyota показала новое поколение легендарного кроссовера RAV4, сохранив фирменный узнаваемый стиль, но предложив свежий интерьер и современные технологии. Вместе с ним представлен электромобиль bZ7, совместный проект с Huawei с современными системами автономного вождения и операционной системой HarmonyOS.

Выставка ярко подчеркнула развитие китайской автомобильной промышленности и ее способность предлагать конкурентоспособные решения в областях экологичных технологий и автономного вождения. Основные направления индустрии продолжают смещаться в сторону электромобилей и суперкаров, - отметил эксперт.