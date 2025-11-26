Начались тесты универсала Dacia C-Neo

Dacia готовится выйти в новый для себя сегмент. В обозримом будущем компания представит модель, известную как C-Neo. Сейчас автомобили проходят комплекс ходовых испытаний, во время которых новинку сумели сфотографировать "шпионы".

© Российская Газета

C-Neo - автомобиль в кузове универсал с задатками кроссовера. Таким образом, новая модель станет как бы симбиозом утилитарных SUV - Dacia Duster и Bigster, и единственного MPV в модельной линейке марки - Dacia Jogger. Известно, что модель создается на "реношной" платформе CMF-B. Как и другие актуальные Dacia она получит бензин-гибридные силовые установки мощностью от 130 до 160 л.с.

По данным инсайдеров, вариантов с полным приводом не предусмотрено - роль "проходимцев" по-прежнему останется за Duster и Bigster.

Предполагается, что C-Neo станет самым дорогим автомобилем Dacia - дороже Dacia Bigster, но в пределах 25 тысяч евро.