Пассажирка курского автобуса требует полмиллиона после экстренного торможения

В Кировский районный суд Курска поступил иск о взыскании компенсации морального вреда после инцидента в общественном транспорте. Курянка, пострадавшая в городском автобусе, требует с водителя легкового автомобиля 500 тысяч рублей.

© КурскТВ

По материалам дела, происшествие случилось 14 августа 2024 года на улице Маяковского, в районе дома № 52. Водитель автомобиля Volkswagen Polo Александр Кузьмин, по версии истицы, нарушил правила дорожного движения: он не занял заблаговременно крайнее положение на проезжей части и тем самым создал помеху автобусу «Волгабас», который следовал от улицы Октябрьской в сторону Станционной.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко затормозил. В результате экстренного маневра пассажирка упала в салоне и получила травмы. Её доставили в медицинское учреждение, где была оказана помощь.

По словам истицы, последствия оказались тяжёлыми: потребовалась операция, она испытывала сильные болевые ощущения, столкнулась с бессонницей и депрессивным состоянием. Кроме того, женщине пришлось ограничить подвижность и изменить привычный образ жизни, а восстановление здоровья заняло продолжительное время.

Считая, что пережитые страдания и длительная реабилитация требуют компенсации, жительница Курска попросила суд обязать водителя легкового автомобиля выплатить ей 500 тысяч рублей в счёт морального вреда. Судебное заседание по делу назначено на 27 ноября.