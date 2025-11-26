Shoei представила мотошлем с полноценной дополненной реальностью

Технологии мотошлемов постоянно совершенствуются и некоторые модели обещают устранить «слепые» зоны, другие - очищать воздух, а третьи становятся все «умнее». Теперь японская Shoei представила модель GT-Air 3 Smart - первый в мире шлем с полностью встроенной системой дополненной реальности (AR).

© It-world

В отличие от других шлемов с гаджетами, которые можно прикрепить к шлему позже, эта система разработана вместе с французской компанией EyeLights и интегрирована прямо в конструкцию шлема с завода. Проектор, аккумулятор, динамики и микрофон спрятаны внутри корпуса.

Специальный дисплей проецирует важную информацию прямо на визор, в нижнюю часть вашего поля зрения. Вы видите данные как бы на расстоянии трех метров перед собой, поэтому вам больше не нужно отвлекаться и смотреть на навигатор на руле или на приборную панель. Система показывает скорость, подсказки маршрута, входящие звонки и предупреждения о радарах. Разработчики уверяют, что это сокращает время реакции более чем на 30%.

Особенно удобно, что изображение остается четким даже на ярком солнце благодаря технологии nano-OLED. Просто бросил взгляд чуть вверх - и вся необходимая информация перед глазами.

Но дополненная реальность - не единственная «фишка» новинки. Шлем также получил универсальную систему интеркома с якобы «неограниченной» дальностью связи, которая совместима с устройствами любых брендов. Встроенный микрофон подавляет шум, а батареи, по заявлению производителя, хватает на 10 часов работы.

При этом GT-Air 3 Smart остается полноценным защитным шлемом. Он соответствует стандартам DOT и ECE 22.06, а его корпус сделан по фирменной многослойной технологии AIM. Конечно, из-за встроенной электроники он будет тяжелее базовой модели, которая весит 1,77 кг, но точные цифры пока не называют. Комплектация также включает встроенную солнцезащитную шторку и систему вентиляции, предотвращающую запотевание.

Стать первым покупателем такого технологичного шлема удовольствие не из дешевых. Его цена составляет 1199 долларов, что почти в два раза дороже обычного GT-Air 3. На рынке есть и более доступные «умные» шлемы, например, Sena Phantom за 499 долларов, но они не могут похвастаться встроенным HD-дисплеем с дополненной реальностью.

Оправдана ли такая цена за «первый в мире»? Вопрос открытый. Но с другой стороны, если вы продаете востребованный товар, которого нет у конкурентов, то почему бы не запросить за него высокую цену?