Из продажи пропали две самые доступные версии Jetour Dashing

Несколько комплектаций кроссовера Jetour Dashing исчезли из продажи в России. В ходе мониторинга цен выяснилось, что из прайс-листа исчезли две самые недорогие комплектации кроссовера. Теперь покупатели не могут заказать переднеприводные версии Comfort Plus и Comfort, которые стоили 2 489 900 рублей и 2 709 900 рублей соответственно.

© Quto.ru

Эта корректировка привела к тому, что минимальная цена на модель фактически поднялась на 350 тысяч рублей. Таким образом, самым бюджетным предложением для россиян сейчас является комплектация Elite, чья стоимость составляет 2 839 900 рублей без учёта бонусных предложений.

Базовая версия Elite предлагает клиентам немного более насыщенное оснащение по сравнению с удалёнными вариантами. В список её оборудования входят, например, электропривод для боковых зеркал, автоматически открывающаяся дверь багажного отделения и камера кругового обзора.

Что касается двигателя, то здесь используется прежний силовой агрегат — поулторалитровый бензиновый мотор мощностью 147 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоит обратить внимание и на комплектацию Luxury. Она оснащается двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 190 лошадиных сил, а трансмиссией для неё служит семиступенчатый «робот». Если же требуется полный привод, то в таких модификациях кроссовера устанавливается другой 1,6-литровый мотор на 186 лошадиных сил, который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.