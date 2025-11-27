В России рекордно выросли продажи пикапов с пробегом

В октябре 2025 года россияне купили 3,7 тыс. подержанных пикапов, что на 12% больше, чем в том же месяце 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

© Toyota

Среди моделей самым популярным пикапом с пробегом в России остался Toyota Hilux, который в октябре был приобретен в количестве 793 экземпляров. Второе место занял Mitsubishi L200 (684 ед.), а третье – УАЗ «Пикап» (399 ед.).

Всего за 10 месяцев 2025 года россияне купили 29 тыс. пикапов с пробегом.

До этого эксперты «Автостата» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.