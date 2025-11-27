Geely Galaxy V900 установил мировой рекорд Гиннесса

Минивэн Geely Galaxy V900, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, не только привлек внимание публики, но и попал в книгу рекордов Гиннесса как машина, вмещающая наибольшее количество пассажиров. В ней смогли разместиться 42 танцовщицы.

Достижение было установлено 27 октября, однако компания поделилась этим знаменательным событием только недавно, когда модель уже была готова к выходу на рынок.

Как отмечает портал CarNewsChina, эта цифра не выглядит столь впечатляющей по сравнению с аналогичными рекордами в других сегментах. В 2015 году в Toyota Rav4 удалось разместить 41 человека, а в Volkswagen Campervan - 50 пассажиров.

Geely Galaxy V900 представляет собой обновленную версию минивэна Geely Galaxy LEVC L380, который ранее продавался как электромобиль под брендом LEVC (входит в Geely). Габариты новинки составляют 5360 × 1998 × 1940 мм, а колесная база - 3200 мм. По сравнению с электрической версией модель стала длиннее на 44 мм и получила увеличенную на 15 мм базу.

Гибридная версия минивэна получила обновленный дизайн передней части: вместо закрытой панели появилась хромированная решетка радиатора с горизонтальными вставками, а бампер был переработан. Над ветровым стеклом установлен лидар, при этом фирменный знак Geely отсутствует.

Гибридная установка включает в себя бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 163 л.с., который работает в режиме генератора для подзарядки тяговой батареи. Запас хода на чистой электротяге составляет 172, 195 и 202 км. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

