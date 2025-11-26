В Омске станут доступны современные масла для китайских авто нового поколения

Каждый автомобилист, помимо моторного масла, должен регулярно менять и трансмиссионное масло. Оно обеспечивает защиту от износа, бесперебойную работу вариаторов и коробок передач, а также позволяет экономить топливо благодаря низкой вязкости. Однако с развитием технологий неизбежно возрастают и требования к смазочным материалам.

© Российская Газета

Омичи в ближайшее время смогут воспользоваться полностью синтетическими трансмиссионными маслами для современных бесступенчатых трансмиссий и коробок передач с двойным сцеплением китайских автомобилей. Их разработала компания "Газпромнефть - смазочные материалы" в собственном Научно-исследовательском центре с использованием технологии искусственного интеллекта.

"На сегодняшний день наш ассортимент практически полностью покрывает потребности владельцев китайских автомобилей в моторных и трансмиссионных маслах", - подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Новая продукция отличается повышенной стойкостью к окислению, что позволяет ей предохранять узлы трансмиссии от образования отложений на протяжении всего межсервисного интервала. При этом современные трансмиссионные масла можно использовать даже в суровых зимних условиях, когда температура за окном опускается до 50 градусов ниже нуля.

Выпуск продукции на основе отечественных базовых масел стал возможен после ввода в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации на заводе в Омске. Его мощность превышает 220 тысяч тонн продукции в год. При этом он работает на всех видах нефтяного сырья и выпускает продукцию в соответствии со всеми стандартами качества.