В России начались продажи нового автобуса

В России стартовали продажи нового городского низкопольного автобуса Citymax 8, созданного Павловским автобусным заводом (ПАЗ). Как сообщили в пресс-службе дистрибьютора "Современные транспортные технологии", он предназначен для маршрутов средней протяженности и соответствует стандартам программы "Доступная среда".

Новинка рассчитана на перевозку 32 пассажиров и оборудована 22 посадочными местами: 19 стандартными креслами и тремя откидными на накопительной площадке. Дополнительное служебное место предусмотрено в кабине водителя.

Автобус отличается низким уровнем пола без ступеней на входе и широкой двухстворчатой дверью, что облегчает посадку и высадку пассажиров. В салоне предусмотрена зона для инвалидных кресел и детских колясок, а низкая линия остекления обеспечивает отличный обзор. Регулируемая задняя пневматическая подвеска делает поездку более комфортной.

По желанию заказчика Citymax 8 может быть оснащен кондиционером, системой видеонаблюдения, автоинформатором с бегущей строкой, USB-зарядками, системой подсчета пассажиров, тахографом и другим оборудованием.

Автомобиль приводится в движение дизельным 2,5-литровым двигателем G51D, развивающим 150 л.с. Каркас кузова выполнен по схеме "замкнутый шпангоут", что повышает устойчивость конструкции при ДТП и формирует прочный защитный контур вокруг пассажиров. Снаружи силовой каркас закрыт легкими и устойчивыми к коррозии панелями из композитных материалов.

В базовой версии машина оборудована светодиодной оптикой, дисковыми тормозными механизмами на всех осях, антиблокировочной и антипротивобуксовочной системами.

