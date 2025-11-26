Lada Azimut получит отечественные сиденья вслед за Vesta и Aura

В Самарской области начался выпуск подушек для сидений автомобилей Lada. Первыми импортозамещенную продукцию получат Vesta и Aura, в следующем году - флагманский кроссовер Azimut.

© Российская Газета

Проект реализован компанией "Пенный берег" (ГК "Полад") при поддержке Фонда развития промышленности, который предоставил 282 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составил 424 млн рублей.

По словам генерального директора компании Павла Зелюкова, запущенные в серию изделия разработаны с учетом требований автомобилей Lada Vesta и Lada Aura. В дальнейшем предприятие планирует поставлять комплекты подушек и для новой модели Lada Azimut, вывод которой на рынок ожидается в 2026 году.

Предприятие уже освоило выпуск подушек типов Standard, Comfort и Sports. Вариант Standard обеспечивает эластичность и быстрое восстановление формы, подушки Comfort отличаются улучшенной эргономикой, а версия Sports рассчитана на высокий уровень фиксации и повышенные нагрузки.

Годовой объем выпуска составит до 150 тысяч комплектов.